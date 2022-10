Actualités du réseauRetrouvez toutes les dernières informations concernant le réseau routier des Hautes Pyrénées.

× Un site inforoute pour le Département des Hautes-Pyrénées

Le Département des Hautes-Pyrénées est heureux de vous accueillir sur son nouveau site : http://inforoute.ha-py.fr

Cette rubrique a pour objectif de vous informer, avec le plus de précisions possible, sur les conditions et contraintes de circulation que vous pourriez rencontrer sur le réseau routier départemental.

Le Département des Hautes-Pyrénées a en charge l’entretien et l’exploitation des 3000 km du réseau routier départemental, des 1000 ouvrages d’art, ainsi que de l’ensemble des équipements routiers (signalisation verticale et horizontale, équipements de sécurité, …).

En période hivernale, les conditions de circulation sur le réseau routier en général et sur les axes importants et accès aux station en particulier, seront renseignées deux fois par jour, 7 jours sur 7, voire plus souvent dans le cas d’intempéries significatives.

Tout au long de l’année, vous serez également renseignés sur les différentes contraintes liées aux chantiers réalisés sur les routes départementales (restrictions de circulation, déviations, autre…). Des informations vous seront également diffusées lors d’évènements particuliers liés à des intempéries par exemple, mais aussi à des manifestations sportives comme le Tour de France ou autre.

Des précisions sur l’ouverture et la fermeture des cols de notre département très fréquentés par les cyclistes vous seront données en temps réel.

Nous espérons que cet espace pourra vous être utile dans vos déplacements et vos loisirs.