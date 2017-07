Actualités du réseauRetrouvez toutes les dernières informations concernant le réseau routier des Hautes Pyrénées.

× LE TOUR DE FRANCE 2017 DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

Le Département des Hautes-Pyrénées accueille la 12ème étape du Tour de France le 13 juillet prochain.

Pour cette étape, la circulation, l’arrêt et le stationnement sur les voies empruntées par le Tour de France cycliste 2017 sont interdits à tous les véhicules autres que ceux munis de l’insigne officiel de l’organisation une heure avant le passage de la caravane publicitaire, tel que celui-ci est prévu à l’horaire officiel, jusqu’à trente minutes après le passage du véhicule de la gendarmerie nationale, surmonté du panneau «Fin de course», lui-même précédé par la voiture balai.



Hors zone de montagne et hors agglomération, la circulation et le stationnement seront règlementés le jeudi 13 juillet de 8h00 à 20h00, selon l’appréciation des services de la Gendarmerie Nationale, en fonction du trafic automobile constaté et/ou de la saturation des places de stationnement sur les parkings adjacents.

En zone de montagne, la circulation sera règlementée et le cas échéant interdite à partir du mercredi 12 juillet 15h et ce jusqu’au jeudi 13 juillet 20h. Quant au stationnement, il sera règlementé à partir du mercredi 12 juillet 8h jusqu’au jeudi 13 juillet 20h, sauf sur les RD619 et 117 sur le site de Peyragudes (secteur routier emprunté par les coureurs et leur staff) où il n’est plus possible de stationner à partir du 7 juillet. Les documents concernant les horaires de passage et les prescriptions particulières sont visibles sur notre site (icônes : le Tour de France).